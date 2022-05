L’Amant Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

L'Amant, pièce écrite en 1962, fait partie des "comédies de la menace". Pinter y dynamite les codes bourgeois, avec des dialogues courts sur des sujets anodins, toujours surprenants (menaçants ?), tenant le spectateur en haleine, la surprise pouvant surgir à chaque réplique de la bouche des deux personnages fondamentalement imprévisibles. Un couple attachant (intrigant ?) dans sa villa de banlieue bourgeoise s'enivre du parfum subversif de la révolution sexuelle du London des sixties … En tout bien tout honneur. Richard, Sarah, mari, femme, chéri(e), Max, Dolorès, Marie, amant, maîtresse, putain, garde forestier, haut financier, … et pourtant ils ne sont que 2, attention à ne pas se perdre ! British chilli pepper … La Bolita Compagnie vous présente L' amant de Harold Pinter, prix Nobel de littérature en 2005. Traduit par Eric Kahane – Mise en scène : Francis Labbaye – Jeu : Véronique Varasson & Arnaud de Laitre dans le cadre magnifique de la Chapelle des Rédemptoristes.

