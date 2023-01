L’AMANITE CHANTE PIAF Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Un spectacle proposé par l’association Arcop.

Dans un registre délicieusement rétro, ils vous interprétront tout d’abord quelques chansons de leur répertoire habituel et consacreront la deuxième partie de leur spectacle à l’univers de l’immense Edith Piaf Venez applaudir Isabelle Lemay au chant et Philippe Guyard à l’accordéon dans L’Amanite chante La Môme. leon.spectacle@orange.fr +33 6 09 82 65 96 Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

