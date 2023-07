Exploration de ce village : au carrefour des frontières et des histoires Lamanère Lamanère, 16 septembre 2023, Lamanère.

Exploration de ce village : au carrefour des frontières et des histoires Samedi 16 septembre, 17h00 Lamanère Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à l’entrée du village.

À Lamanère, dans le village le plus au sud de la France, découvrez une histoire véritablement transfrontalière. Ce lieu a été un passage pour les voyageurs, à proximité du col de Malrems, avec une activité minière et de fabrication de sandales, qui témoignent d’une richesse économique et sociale encore palpable aujourd’hui. Vous pourrez même sentir cette histoire racontée par les habitants du village, toujours présents à proximité de la fontaine…

Lamanère Carrer del cingle, 66230 Lamanère Lamanère 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie Découvrez l'histoire de ce village situé dans le sud de la France ! Depuis le Boulou, prendre direction Arles-sur-Tech puis le Tech. Avant le village du Tech, prendre la D44 qui mène au village de Lamanère, tout en traversant celui de Serralongue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire transfrontalier