CONFÉRENCE MÉDICALE : LA MEDECINE DOUCE Lamalou-les-Bains, 24 avril 2023, Lamalou-les-Bains. Conférence médicale « La Médecine douce » présentée par le Pr Ninot au Centre Ulysse de Lamalou les Bains à 15h.

Medical conference « La Médecine douce » presented by Pr Ninot at the Centre Ulysse of Lamalou les Bains at 3pm Conferencia médica « La Médecine douce » presentada por el Pr Ninot en el Centre Ulysse de Lamalou les Bains a las 15.00 horas Medizinischer Vortrag « La Médecine douce », präsentiert von Prof. Ninot im Centre Ulysse in Lamalou les Bains um 15 Uhr Mise à jour le 2023-03-30 par OT DU GRAND ORB

