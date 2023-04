CONFÉRENCE MÉDICALE : LA FIBROMYALGIE Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’Évènement: Hérault

CONFÉRENCE MÉDICALE : LA FIBROMYALGIE Lamalou-les-Bains, 7 mars 2023, Lamalou-les-Bains. Conférence médicale sur la Fibromyalgie

présentée par le Dr Ginies

15h aux Thermes – Salle Lilas

Entrée libre.

Medical Conference on Fibromyalgia

presented by Dr Ginies

3pm at the Spa – Lilac Room

Free entrance Conferencia médica sobre la fibromialgia

presentada por el Dr Ginies

15h en el Spa – Sala Lila

Entrada libre Medizinischer Vortrag über Fibromyalgie

präsentiert von Dr. Ginies

15 Uhr in den Thermen – Lilasaal

Mise à jour le 2023-03-30 par OT DU GRAND ORB

