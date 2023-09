LE RÊVE D’ALICE Lamalou-les-Bains, 16 décembre 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

La Cie du Papillon de Lune présente « Le Rêve d’Alice » d’après l’œuvre « Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll

Samedi 16 décembre à 16h30 au théâtre municipale de Lamalou les Bains.

Entrée libre – Spectacle offert par la municipalité.

2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



Cie du Papillon de Lune presents « Le Rêve d’Alice » (Alice’s Dream) based on Lewis Caroll’s « Alice in Wonderland »

Saturday December 16th at 4.30pm at the Lamalou les Bains municipal theater.

Free admission – Show presented by the municipality

La Cie du Papillon de Lune presenta « Le Rêve d’Alice » (El sueño de Alicia) basado en la obra « Alicia en el país de las maravillas » de Lewis Caroll

Sábado 16 de diciembre a las 16.30 h en el teatro municipal de Lamalou les Bains.

Entrada gratuita – Espectáculo presentado por el ayuntamiento

Die Cie du Papillon de Lune präsentiert « Le Rêve d’Alice » nach dem Werk « Alice im Wunderland » von Lewis Caroll

Samstag, den 16. Dezember um 16:30 Uhr im Stadttheater von Lamalou les Bains.

Freier Eintritt – Die Aufführung wird von der Stadtverwaltung angeboten

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU GRAND ORB