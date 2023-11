CONCERT HOMMAGE : MAHALIA JACKSON ET MARIA CALLAS Lamalou-les-Bains, 2 décembre 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

La soliste Grace Beauly rend hommage à Mahalia Jackson et Maria Callas en reprenant les titres des plus belles voix du gospel et de l’opéra.

Eglise St Pierre St Paul de Lamalou les Bains, samedi 2 décembre à 16h

Entrée en libre participation

Stage de Chant à 13h sur inscription au : 07 79 85 94 10.

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



Soloist Grace Beauly pays tribute to Mahalia Jackson and Maria Callas with songs by some of the finest voices in gospel and opera.

Eglise St Pierre St Paul de Lamalou les Bains, Saturday December 2, 4pm

Free admission

Singing workshop at 1pm, registration required: 07 79 85 94 10

La solista Grace Beauly rinde homenaje a Mahalia Jackson y Maria Callas con un recorrido por algunas de las mejores voces del gospel y la ópera.

Eglise St Pierre St Paul de Lamalou les Bains, sábado 2 de diciembre a las 16.00 horas

Entrada gratuita

Taller de canto a las 13.00 h, previa reserva: 07 79 85 94 10

Die Solistin Grace Beauly zollt Mahalia Jackson und Maria Callas Tribut, indem sie die Titel der schönsten Stimmen aus Gospel und Oper wiedergibt.

Kirche St Pierre St Paul in Lamalou les Bains, Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr

Eintritt bei freier Teilnahme

Gesangsworkshop um 13 Uhr mit Anmeldung unter: 07 79 85 94 10

