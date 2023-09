BOURSE AUX JOUETS Lamalou-les-Bains, 5 novembre 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

L’association Art Thérapie organise une bourse aux jouets à la Salle des fêtes de Lamalou-les-Bains..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



The association Art Thérapie organizes a toy market at the Salle des fêtes of Lamalou-les-Bains.

La asociación Art Thérapie organiza una feria del juguete en la Salle des fêtes de Lamalou-les-Bains.

Der Verein Art Thérapie organisiert eine Spielzeugbörse in der Salle des fêtes in Lamalou-les-Bains.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU GRAND ORB