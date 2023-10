LA MARCHE ROSE Lamalou-les-Bains, 14 octobre 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

De plus, une collation vous sera offerte avant et après la course pour recharger vos batteries. Un échauffement et un stand de massages récupération, encadrés par nos professionnels de santé, seront à découvrir lors de cette journée mémorable.

Ensemble, nous sommes plus forts dans la lutte contre le cancer du sein.

2023-10-14 13:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



What’s more, you’ll be offered a snack before and after the race to recharge your batteries. A warm-up and a recovery massage stand, supervised by our health professionals, will be on offer on this memorable day.

Together, we’re stronger in the fight against breast cancer

Además, se le ofrecerá un tentempié antes y después de la carrera para que recargue las pilas. Un puesto de calentamiento y un masaje de recuperación, supervisados por nuestros profesionales sanitarios, estarán disponibles en este día memorable.

Juntos, somos más fuertes en la lucha contra el cáncer de mama

Außerdem werden Ihnen vor und nach dem Lauf Snacks angeboten, damit Sie Ihre Batterien wieder aufladen können. Ein Aufwärmtraining und ein Stand mit Erholungsmassagen, die von unseren Gesundheitsexperten betreut werden, werden an diesem denkwürdigen Tag zu entdecken sein.

Gemeinsam sind wir stärker im Kampf gegen Brustkrebs

