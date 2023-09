RANDO GOURMANDE Lamalou-les-Bains, 7 octobre 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

Samedi 7 octobre 2023, a l’occasion de la fête de la châtaigne,

Caroux X-Trail vous propose une rando gourmande.

Départ 10h parc du casino – parcours 8km – tarif 10€

Renseignement et inscriptions au magasin sport et nature ou au 06 70 54 63 21

Limité à 150 participants

Bodégas : châtaignes grillées, crêpes, boissons restauration rapide.

2023-10-07 10:00:00

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



Saturday, October 7, 2023, the chestnut festival,

Caroux X-Trail proposes a gourmet hike.

Departure 10 a.m. Parc du Casino – course 8km – price 10?

Information and registration at the sport et nature store or call 06 70 54 63 21

Limited to 150 participants

Bodégas: roasted chestnuts, crêpes, drinks and snacks

Sábado 7 de octubre de 2023, con motivo de la fiesta de la castaña,

Caroux X-Trail propone un paseo gastronómico.

Salida a las 10 h del Parque del Casino – recorrido de 8 km – precio 10?

Información e inscripciones en la tienda sport et nature o en el 06 70 54 63 21

Limitado a 150 participantes

Merienda: castañas asadas, crepes, bebidas y comida rápida

Samstag, den 7. Oktober 2023, anlässlich des Kastanienfestes,

Caroux X-Trail bietet Ihnen eine Gourmetwanderung an.

Abfahrt um 10 Uhr im Park des Kasinos – Strecke 8 km – Preis 10 ?

Informationen und Anmeldungen im Geschäft sport et nature oder unter 06 70 54 63 21

Begrenzt auf 150 Teilnehmer

Bodégas: geröstete Kastanien, Crêpes, Getränke, Fast Food

Mise à jour le 2023-09-12