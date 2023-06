LES MOMENTS MUSICAUX DE ST PIERRE DE RHÈDES Lamalou-les-Bains, 13 juillet 2023, Lamalou-les-Bains.

Lamalou-les-Bains,Hérault

L’association « Les Moments musicaux » vous propose tous les jeudis en l’été une série de concert à l’église St Pierre de Rhèdes.

Accès libre à tous les concerts, libre participation aux frais.

Renseignements au 07 83 83 17 71 ou lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr.

2023-07-13 à ; fin : 2023-08-17 . .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



Every Thursday during the summer, the « Les Moments musicaux » association offers a series of concerts at St Pierre de Rhèdes church.

Free admission to all concerts, free participation in costs.

Information on 07 83 83 17 71 or lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

Todos los jueves del verano, la asociación « Les Moments musicaux » ofrece una serie de conciertos en la iglesia de St Pierre de Rhèdes.

La entrada a todos los conciertos es libre y gratuita.

Información en el 07 83 83 17 71 o en lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

Der Verein « Les Moments musicaux » bietet Ihnen im Sommer jeden Donnerstag eine Reihe von Konzerten in der Kirche St Pierre de Rhèdes an.

Freier Zugang zu allen Konzerten, freie Kostenbeteiligung.

Informationen unter 07 83 83 17 71 oder lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

Mise à jour le 2023-06-24 par OT DU GRAND ORB