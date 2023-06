SOIRÉE ESTIVALE DE LECTURES VAGABONDES Lamalou-les-Bains Catégories d’Évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains SOIRÉE ESTIVALE DE LECTURES VAGABONDES Lamalou-les-Bains, 1 juillet 2023, Lamalou-les-Bains. Lamalou-les-Bains,Hérault Cette SOIRÉE ESTIVALE , Samedi 1er juillet à partir de 17h sur l’esplanade de Capimont sera l’occasion, faire des découvertes, rencontrer des amis, et partager ensemble joie culturelle et joyeux échanges, le tout agrémenté de « la dive bouteille ».

lectures à voix haute auquel toute personne est invitée à lire un ou deux textes de son choix.

profitez en pour apporter quelques cartons de livres..

2023-07-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-01 22:00:00. . Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

