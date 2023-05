EXCURSION À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Place Fernand Gouges, 25 juin 2023, Lamalou-les-Bains.

Départ à destination d’un des Plus Beaux Villages de France ! Une visite guidée vous fera découvrir ce village médiéval, étape sur la route de Compostelle, et son abbaye romane de Gellone. Vous passerez ensuite l’après-midi au temple bouddhiste de Lerab Ling, l’un des plus grands d’Europe. Une séance de méditation vous sera proposée, aux pieds de la statue de Bouddha, haute de sept mètres !.

2023-06-25 à 07:50:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Place Fernand Gouges

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



Departure to one of the Most Beautiful Villages of France! A guided tour will make you discover this medieval village, stage on the road to Compostela, and its Romanesque abbey of Gellone. You will then spend the afternoon at the Buddhist temple of Lerab Ling, one of the largest in Europe. A meditation session will be proposed to you, at the feet of the Buddha statue, seven meters high!

¡Salida hacia uno de los pueblos más bellos de Francia! Una visita guiada le presentará este pueblo medieval, etapa en el camino a Compostela, y su abadía románica de Gellone. A continuación, pasará la tarde en el templo budista de Lerab Ling, uno de los más grandes de Europa. Le ofrecerán una sesión de meditación a los pies de la estatua de Buda, de siete metros de altura

Abfahrt zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs! Bei einer geführten Tour lernen Sie dieses mittelalterliche Dorf, eine Etappe auf dem Weg nach Santiago de Compostela, und seine romanische Abtei Gellone kennen. Anschließend verbringen Sie den Nachmittag im buddhistischen Tempel von Lerab Ling, einem der größten in Europa. Sie werden eine Meditationssitzung zu Füßen der sieben Meter hohen Buddha-Statue genießen können!

Mise à jour le 2023-05-10 par OT DU GRAND ORB