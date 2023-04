FRIPERIE, 16 avril 2023, Lamalou-les-Bains.

La friperie L’ Ananas Vintage sera présente au Domaine de Coubillou la dimanche 16 avril de 14h à 18h.

2023-04-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie



The thrift store L’ Ananas Vintage will be present at the Domaine de Coubillou on Sunday, April 16th from 2pm to 6pm

La tienda de segunda mano L’ Ananas Vintage estará presente en el Domaine de Coubillou el domingo 16 de abril de 14.00 a 18.00 h

Der Secondhand-Laden L’ Ananas Vintage wird am Sonntag, den 16. April von 14 bis 18 Uhr in der Domaine de Coubillou vertreten sein

