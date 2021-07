Nantes Espace vert Joncours Loire-Atlantique, Nantes LAMA oh my love Espace vert Joncours Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Nombre de places limité – Résa 06 51 14 14 21 ou lamaderv@gmail.com Concert jazz porté par Yolk et Alban Darche Tour.Presqu’un an que nous n’avions pas vu le LAMA aux Dervallières, et il nous revient amoureux. Venez vous lover dans son coin de nature, sous la fraicheur des arbres majesteux, pour sa sérénade au coeur d’un orchestre cuivré. Emotion garantie.LAMA : Les Autres Musiques Aujourd’hui. Espace vert Joncours rue Jean-Baptiste Delambre Dervallières – Zola Nantes

