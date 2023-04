Festival du Film de Lama, 29 juillet 2023, Lama.

Tout comme Cannes, le village de Lama a son Festival du Film.

Avec l’authenticité et la convivialité typique de la Balagne et de la Corse. Lama vous invite à fêter cette année les 28 ans de ce rendez-vous international..

2023-07-29 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Lama 20218 Haute-Corse Corse



Just like Cannes, the village of Lama has its very own Film Festival.

With that authenticity and conviviality so typical of Balagne and Corsica, this year Lama invites you to celebrate the 28th occasion of this international event.

Al igual que Cannes, el pueblo de Lama tiene su propio Festival de Cine.

Con la autenticidad y la cordialidad típicas de Balagne y Córcega. Lama le invita a celebrar el 28º aniversario de este acontecimiento internacional.

Genau wie Cannes hat auch das Dorf Lama sein Filmfestival.

Mit der für die Balagne und Korsika typischen Authentizität und Geselligkeit. Lama lädt Sie ein, in diesem Jahr das 28-jährige Jubiläum dieses internationalen Treffens zu feiern.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne