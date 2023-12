Ateliers adultes LaM Villeneuve-d’Ascq, 13 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Ateliers adultes 13 janvier – 29 juin 2024, les samedis LaM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

Fin : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T12:30:00+02:00

Animées par un·e guide, les visites-ateliers vous proposent d’explorer une technique d’art plastique, de vous y initier ou de vous perfectionner.

Samedi 13 janvier 2024 – Journée

Sérigraphie

La sérigraphie est une technique d’impression par pochoir rendue célèbre par Andy Warhol dans les années 1960. Tout en réalisant une œuvre originale, cet atelier d’initiation permettra de découvrir toutes les étapes techniques de la sérigraphie, de la conception d’une image jusqu’à son impression.

Samedi 27 janvier 2024 – 10 h

Broderie sur papier

Après avoir découvert une sélection d’ouvrages de la bibliothèque Dominique Bozo, les participant·es découvriront de manière simple la broderie sur papier : tous les supports papier qu’ils soient anciens ou récents permettent de créer de jolies cartes ou véritables petits tableaux brodé·es.

Samedi 10 février 2024 – Journée

Sérigraphie

La sérigraphie est une technique d’impression par pochoir rendue célèbre par Andy Warhol dans les années 1960. Tout en réalisant une œuvre originale, cet atelier d’initiation permettra de découvrir toutes les étapes techniques de la sérigraphie, de la conception d’une image jusqu’à son impression.

Samedi 17 février 2024 – 10 h

Livre-objet

Après une présentation de livres d’artistes à la bibliothèque du LaM, le temps d’un atelier, les participant·es essaieront, par expérimentation de techniques et formats, de fabriquer leurs propres livres-objets.

Samedi 2 mars 2024 – 10 h

Grand format

De la camera obscura au vidéo-projecteur, en passant par l’appareil photographique, les artistes ont souvent eu recours à des outils optiques pour réinterpréter le réel sur la toile. Après une promenade devant les œuvres du LaM, les participant·es reproduiront sur un grand format une image de petite taille afin de changer l’échelle et d’en transformer le geste.

Samedi 16 mars 2024 – Journée

Journée Estampe, méthodes alternatives

Aussi appelé kitchen litho ou gravure sur tetrapak et à partir de processus d’impression aux possibilités inépuisables, découvrez comment imprimer vos propres estampes avec ce que l’on trouve dans sa cuisine : briques de lait, papier aluminium, soda, huile et machine à lasagne !

Samedi 13 avril 2024

Journée Sténopé de 10 h à 12 h 30 / 14 h à 16 h 30

En réalisant des tirages en atelier, vous découvrirez le fonctionnement très simple mais tout à fait fascinant du sténopé, petit appareil photo dont la première allusion dans un texte date de 500 ans avant notre ère ! Seront également dévoilés les secrets de fabrication de cet appareil, avec les moyens du bord !

Samedi 4 mai 2024 – Journée

Journée Bande dessinée et manga

En lien avec certain·es artistes d’art brut (Henry Darger, Carlo Zinelli, etc.) les participant·es exploreront à leur tour les possibilités narratives ou plus expérimentales du l’univers de la BD et du manga en réalisant collectivement un petit récit graphique.

Samedi 25 mai 2024 – 10 h

Fil et textile

Dans la collection d’art brut, nombreuses sont les œuvres textiles créées par Judith Scott, Pascal Tassini, Jules Leclercq, Michel Nedjar etc. ; composées d’assemblages d’objets tissés entre eux, de fils, de cordelettes et de fibres diverses. Ces œuvres peuvent évoquer des cocons, des poupées ou des fétiches à portée magique, dont les participant·es s’inspireront pour réaliser leurs propres tapisseries ou sculptures.

Samedi 8 juin 2024 – 10 h

Cyanotype

Partez à la découverte de la cyanotypie, l’ancêtre de la photographie et créez de magnifiques images à la couleur bleu de Prusse. Cet atelier vous permettra de réaliser des tirages mêlant chimie et magie. Les dessins et photogrammes réalisés se révéleront après exposition à la lumière UV et dévoileront tous leurs secrets !

Samedi 29 juin 2024 – 10 h

Modèle vivant

Abordez le dessin et appréhendez les œuvres de la collection autrement en participant à un atelier de modèle vivant. Apprenez à décrypter l’anatomie humaine, sa perspective, ses proportions, ses formes et étudiez le dessin d’observation à travers différentes techniques et médiums. Débutant·e ou confirmé·e sont les bienvenu·es !

LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 20 19 68 68 http://www.musee-lam.fr En acceptant la donation Masurel en 1979, Arthur Notebart, qui était alors Président de la Communauté urbaine de Lille, engageait la collectivité territoriale dans une aventure qui n’était pas jusque-là dans ses attributions. Une association loi 1901 fut donc créée pour la gestion du musée d’art moderne et ses statuts permirent de structurer et d’organiser le fonctionnement du Musée.

Pierre Chaigneau fut alors recruté comme conservateur pour mettre en place un programme fidèle à l’acte de donation qui précisait les volontés de Geneviève et Jean Masurel. Ce programme devait trouver sa place dans le bâtiment que l’architecte Roland Simounet était chargé de construire dans la ville nouvelle de Villeneuve-d’Ascq.

Les dialogues féconds entre donateurs, architecte et conservateur permirent l’ouverture, en 1983, d’un musée associant parfaitement les fonctions de conservation et de diffusion grâce à des salles d’exposition permanente et temporaire, un parc de sculptures, un auditorium, une bibliothèque, un service éducatif et culturel. Joëlle Pijaudier-Cabot succéda à Pierre Chaigneau en 1987 et exerça ses fonctions jusqu’en 2007.

Pendant cette période, une politique active d’acquisitions et une programmation de grandes expositions d’art moderne et contemporain hissèrent le Musée à une reconnaissance internationale.

Un nouvel épisode de la vie du MAM commença quand la collection d’art brut de L’Aracine fut donnée au Musée en 1999, engageant la Communauté urbaine de Lille à agrandir le Musée afin de présenter de façon permanente l’art brut aux visiteurs. Le Musée devenait celui de l’art moderne, de l’art contemporain et de l’art brut.

En 2008, fut choisi un nouveau nom, le LaM (Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut), annonçant la réouverture du Musée dans sa nouvelle configuration. – par la route : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. -Parking : -Les emplacements de parking réservé PMR se situe juste avant le rond point de l’allée du Musée, face au pavillon d’entrée du musée. -2 parkings publics (non surveillés) sont disponibles : parking P7 (dit Des Moulins – hauteur maxi : 1,80m). Le Parking P8 (hauteur maxi : 1,80m), juste à coté du musée, mais plus petit.