Dimanche 26 novembre à 16 au LaM, Intérieur Cuir revisite Hal Hartley Gratuit

Intérieur Cuir, c’est la cavale électronique et solitaire de Jeremy, à

travers un étrange décor où les arpèges synthétiques dessinent des

beaux arcs-en-ciels après la pluie, à dos de drum-machines à remonter

le temps.

Là, entre la folie pop du Yellow Magic Orchestra et la nostalgie à la

française d’Elli et Jacno, il chante avec des mots naïfs et sincères un

futur antérieur oscillant entre désillusion de l’époque et désir de liberté,

comme pour rappeler à la mémoire que la mélancolie : ça se danse.

Dans le cadre de la rétrospective consacrée au cinéaste New-Yorkais

Hal Hartley, Intérieur Cuir nous offre une chevauchée kaléidoscopique

pour partir à la (re)découverte de sa « Long Island Trilogy », un univers

hanté par les losers magnifiques et les corps indociles, au son d’une

douce révolution qui résonne plus que jamais 30 ans plus tard.

LaM 1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

