Spectacle « Quartier de femmes » au LaM Dimanche 1 octobre, 11h00, 15h00, 16h00 LaM de 5€ à 8€

Venez assister au spectacle « Quartier de femmes » au LaM, le dimanche 1er octobre à 11h et 16h.

Une visite guidée de l’exposition Bourouissa est proposée à 15 h. Durée de la visite : 1 h (+ 3 €). Profitez également d’un temps d’échange avec l’artiste à l’issue de la représentation de 16 h.

Réservation de la visite guidée au 03 20 19 68 51 ou accueil@musee-lam.fr

Attention, l’achat en ligne n’est plus possible 2 heures avant le spectacle ; il s’effectue directement sur place à la billetterie du LaM (dans la limite des places disponibles). Spectacle déconseillé au moins de 16 ans.

