Concert-performance Outsider – Philippe Cohen Solal et Denis Lavant LaM Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Philippe Cohen Solal proposera un concert-performance autour de son projet Outsider, accompagné par le comédien Denis Lavant.

Membre fondateur du trio Gotan Project, Philippe Cohen Solal est un compositeur reconnu à travers le monde qui ne cesse d’explorer différentes pratiques artistiques.

Ambitieux projet sorti en 2021, après un travail mené sur près de 20 ans, Outsider est né de la fascination de l’artiste pour l’œuvre de l’artiste brut Henry Darger.

Ce projet inclut un concept album conçu avec Mike Lindsay (Tuung) à partir des textes de l’artiste, mais aussi des podcasts, des clips et un court-métrage d’animation réalisés à partir des dessins de Darger. Associée au projet, l’œuvre 20 At Jennie Richee. Capture enemy plan but stop in fae liner moment arialy to watch grand magnificence of storm, issue de la collection du LaM, sert de décor au titre Hark, Hark, My Friend, Cannon Thunders Are Swelling.

LaM 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Outsider