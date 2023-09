Cet évènement est passé Fresque du Climat familiale – 1001 fresques LaM Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Fresque du Climat familiale – 1001 fresques LaM Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fresque du Climat familiale – 1001 fresques Samedi 16 septembre, 10h00 LaM Atelier gratuit, sur réservation et dans la limite des places disponibles Les fresques du climat sont des ateliers qui permettent à chacun de comprendre la complexité des enjeux climatiques, de façon ludique et conviviale.

1001 fresques est un événement qui propose de réaliser des fresques à partir de différentes thématiques : le climat, la biodiversité, le numérique, l’alimentation, la mobilité… La fresque du climat familiale sera accessible pour les enfants (dès 9 ans). Rens. et réservations : 1001fresques.fr LaM 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/1001fresques-villeneuve-d-ascq-lam&multi=28946&parent=1001fresques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 © 1001 fresques Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville LaM Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.637598;3.150668

LaM Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/