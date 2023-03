Ateliers des vacances d’été ! LaM, 11 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Ateliers des vacances d’été ! 11 juillet – 1 septembre LaM

Pendant une semaine, les enfants sont les hôtes privilégié·es et quotidien·nes du LaM. Familier·es de la collection qui fait l’objet d’une découverte progressive, ils et elles deviennent artistes en herbe dans les ateliers qui leur ouvrent leurs portes tous les jours !

10 > 13 juillet 2023

Esprit de fête 3-5 ans

Le LaM a 40 ans : ça se fête ! Les enfants participeront aux festivités en réalisant une farandole de sculptures, peintures et dessins. Elles et ils découvriront ainsi une multitude de techniques.

Trombinoscope dégingandé 4-10 ans

Au cours de la semaine, les enfants s’inspireront des effigies représentées par les artistes pour constituer une galerie de portraits aussi étranges que loufoques. Autoportraits chatoyants de couleurs, masques cubistes et visages grimaçants viendront compléter petit à petit notre trombinoscope dégingandé.

24 > 28 juillet 2023

Place à l’impro. ! 4-10 ans

La pratique artistique nous offre l’occasion de laisser place à l’improvisation.. La compagnie Les Tambours Battants invitera les enfants à surprendre et à vous laisser surprendre.

28 août > 1er septembre 2023

Cabane à oiseaux mangeoires et hôtels à insectes… 4-10 ans

Préservons la biodiversité et protégeons les animaux en commençant par prendre soin des oiseaux et des insectes. Proposons-leur le gîte et le couvert ! Entièrement réalisés en matériaux de récupération, les enfants construiront pendant la semaine des nichoirs, des mangeoires et des hôtels insectes originaux.



En formes ! 6-10 ans

Accompagné·es par l’artiste Mathhieu Boudeulle, les enfants découvriront son travail et son univers graphique. Au programme : découper, façonner et peindre des formes pour les assembler, couche par couche dans des compositions foisonnantes, labyrinthiques et en volume !

Fantastique machineries 4-6 ans

Nombre d’artistes du fonds d’art brut étaient de véritables bricoleur·euses et constructeur·rices. En s’inspirant de leurs univers, les enfants réaliseront leur propre machine et mettront leurs créations en mouvement.

LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T11:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:00:00+02:00

2023-09-01T11:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00