L’AMOUR DE L’ART | Stéphanie Aflalo LaM Villeneuve-d’Ascq, 22 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Jouant avec les codes du discours sur l’art, deux médiateur·rices de musée auto-proclamé·es invitent le public à une conférence sur la peinture intime et déroutante, culturellement incorrecte, poétiquement pertinente.

Dans son solo Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedans, Stéphanie Aflalo détournait avec dextérité les règles du jeu de la philosophie. Pour l’Amour de l’art, elle s’associe au comédien et metteur en scène Antoine Thiollier pour « faire parler » des tableaux, en transgressant tous les codes du discours sur l’art. Sur scène, un poteau de balisage à corde sépare les comédien·nes du public, les professionnel·les des amateur·rices. Déguisé·es en personnes sérieuses, pointeur laser à la main, les deux expert·es extirpent de force un discours de chaque tableau, refusant, quitte à se ridiculiser un peu, le silence chic et sincère par lequel il convient d’apprécier la grandeur des œuvres d’art.

L’Amour de l’art est le deuxième volet de la série des Récréations philosophiques, « exploration en amateur de la pensée haute voltige ». Le premier volet, Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedans, a été créé en 2019, et le troisième, Tout doit disparaître, verra le jour en 2024.

Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en français

Possibilité d’un billet couplé avec l’exposition Isamu Noguchi – Sculpter le monde au Musée LaM

Photographie originale © Roman Kané

Le 24 juin à 16h30 au Musée LaM, 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Accès :

En transports en commun : métro ligne 1 station Pont de Bois, puis Bus Liane 6 ou ligne 32, Arrêt L.A.M.

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T16:30:00+02:00 – 2023-06-22T17:30:00+02:00

