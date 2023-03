Week-end anniversaire LaM, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Week-end anniversaire 13 et 14 mai LaM

A la faveur du week-end de la Nuit des musées, le LaM vous invite à venir souffler ses 40 bougies !

Pendant deux jours, spectacles et activités se succèderont pour un week-end pluridisciplinaire et joyeux qui mettra l’art à l’honneur sous toutes ses formes !

Samedi 13 mai

dès 14h : “Découvrir le musée autrement “, des ateliers de pratique artistique et des visites insolites pour tou·tes.

15h30 : Lectures par les bibliothécaires de la Médiathèque Till l’Espiègle.

18h : Nuit européenne des musées avec comme chaque année des visites de la collection à la lampe de poche à partir de 22h30

21h : DJ set par Laisse tomber les filles, collectif féminin lillois, créé en 2021, qui défend l’égalité dans le milieu de la musique électronique !

Dimanche 14 mai

dès 12h : , Banquet artistique ! Dégustez les box pique-nique imaginés, à partir de la collection du musée, par les chefs membres de l’association Mange Lille ! Menu végétarien : 15 €. Ouverture de la billetterie lundi 10 avril 2023

dès 14h : “Découvrir le musée autrement “, des ateliers de pratique artistique et des visites insolites pour tou·tes !

15h30 : Bal Chorégraphique par le Ballet du Nord ! Après un échauffement collectif et pop, une chorégraphie contagieuse envahit la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs complices entraînent le public dans un happening chorégraphique festif, où l’on éprouve par la danse, un lâcher prise collectif ! Pour participer et entrer vous aussi dans la danse, il vous suffit simplement de vous inscrire par mail !*

*Inscriptions réservées aux adultes ou aux mineurs encadré·es par une association.

LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 20 19 68 68 http://www.musee-lam.fr

