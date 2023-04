WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Découverte et atelier au LaM LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Découverte et atelier au LaM LaM, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Découverte et atelier au LaM Samedi 15 avril, 15h00 LaM Entrée libre sur inscription Découverte / Atelier au LaM en famille ! Pour le Week-end Illustration initié par l’Office de Tourisme, le LaM vous ouvre les portes de sa bibliothèque et vous immerge dans l’univers de l’artiste Warja Lavater, pour ensuite vous proposer un atelier créatif familial. Découvrez des contes (occidentaux et traditionnels japonais) dans lesquels l’illustratrice Warja Lavater propose une réécriture de l’histoire grâce à ce qu’elle appelle ses imageries, une version géométrique qui repose sur un code visuel de formes symboliques colorées.

“Ce qui m’importait le plus était de changer quelque chose dans le domaine de l’illustration. Et mon vœu est toujours que l’IMAGE devienne une ECRITURE et que l’ECRITURE devienne IMAGE…”

La découverte des livres est suivi d’un atelier parents-enfants autour du Leporello, pour s’approprier les techniques de l’artiste. Samedi 15 avril de 15h à 17h au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

GRATUIT sur réservation

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/week-end-illustration-decouverte-et-atelier-leporello-au-lam

