Atelier Cyanotype au LaM LaM, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Cyanotype au LaM Samedi 15 avril, 14h00 LaM Gratuit pour les abonnés de la médiathèque, sur réservation Samedi 15 avril 2023 à 14h au LaM, la médiathèque vous propose à un atelier Cyanotype, l’ancêtre de la photographie.

Vous réaliserez des tirages mêlant chimie et magie, les dessins et photogrammes se révélant à la lumière UV. Si le soleil est au rendez-vous, le groupe profitera du parc de sculptures pour réaliser un cyanotype végétal.

Atelier adultes – durée 3h.

Gratuit pour les abonnés de la médiathèque, sur réservation au 03 20 61 73 00 ou bibli@villeneuvedascq.fr LaM 1 allée du musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « mailto:bibli@villeneuvedascq.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

