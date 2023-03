Atelier suspension lumineuse en origami LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Atelier suspension lumineuse en origami LaM, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier suspension lumineuse en origami Samedi 25 mars, 10h00 LaM Inscriptions – 20€ Samedi 25 mars 2023 à 10h, le LaM propose, dans sa bibliothèque Dominique-Bozo, un atelier pour créer votre suspension lumineuse en origami, en lien avec l’expo consacrée à Isamu Noguchi.

Tarif : 20 €,

Inscriptions : musee-lam.fr LaM 1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://musee-lam.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

