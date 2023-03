Fenêtres qui parlent : atelier parent-enfant au LAM LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fenêtres qui parlent : atelier parent-enfant au LAM LaM, 11 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fenêtres qui parlent : atelier parent-enfant au LAM Samedi 11 mars, 10h30 LaM Gratuit – sur inscription Samedi 11 mars 2023 de 10h30 à 11h30, un atelier parent-enfant au LAM est organisé par La rose des vents.

Dessin, peinture et pochoir autour du spectacle Triptik de la Cie Stereoptik au LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.

Places limitées, inscription via alesage@larose.fr LaM 1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesage@larose.fr »}] [{« link »: « mailto:alesage@larose.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:30:00+01:00 – 2023-03-11T11:30:00+01:00

2023-03-11T10:30:00+01:00 – 2023-03-11T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville LaM Villeneuve-d'Ascq

LaM Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fenêtres qui parlent : atelier parent-enfant au LAM LaM 2023-03-11 was last modified: by Fenêtres qui parlent : atelier parent-enfant au LAM LaM LaM 11 mars 2023 LaM Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord