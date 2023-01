Triptik LaM, 8 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

de 5 à 21€

Peinture, dessin, théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet, musique live, dessin animé sont autant de techniques utilisées dans ce spectacle handicap auditif;handicap intellectuel hi;ii

LaM 1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Triptik

Romain Bermond & Jean-Baptiste Maillet

Cie STEREOPTIK

En coréalisation avec le LaM Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain

Durée: 1h

Derrière STEREOPTIK se cache un duo composé de Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, tous deux plasticiens et musiciens. À partir d’une partition écrite à quatre mains, chacun de leurs spectacles se fabrique en direct. Peinture, dessin, théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet, musique live, dessin animé sont autant de techniques qu’ils utilisent dans leur travail. Avec Triptik, composé de trois extraits issus de précédentes créations, les deux comparses proposent une plongée interactive dans leur univers artistique. Chaque partie se fabrique avec des techniques d’animation spécifiques et raconte une histoire : un super héros tente de sauver une chanteuse enlevée par des extra-terrestres, deux silhouettes parcourent le monde, traversant des univers oniriques, ou encore un homme et une femme tombent amoureux. La poésie, la musique, l’humour et l’émerveillement tissent des liens entre ces trois scènes. Ces trois tableaux se réalisent sous vos yeux, donnant à voir l’envers du décor. Vous pourrez même échanger avec les artistes !

Autour du spectacle

VISITE DU LaM : à l’issue des représentations des

Merc. 8 mars à 15h et sam. 11 mars à 15h

Infos et réservations : Shann Watters / swatters@larose.fr

ATELIER PARENT-ENFANT : Dessin, peinture et pochoir

Sam. 11 mars 10h30 > 11h30

Infos et réservations : Amandine Lesage / alesage@larose.fr



