Conférences des Ami·es du LaM LaM, 4 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Conférences des Ami·es du LaM 4 mars – 17 juin, les samedis LaM

L’association des Ami·es du LaM donne rendez-vous aux passionné·es et aux néophytes pour découvrir lors d’une conférence animée par un spécialiste, une grande thématique de l’histoire de l’art en lien avec l’actualité culturelle du musée… Et pas que ! Un rendez-vous ouvert à tous, membres ou non de l’association des Ami·es du LaM !

Samedi 4 mars 2023

Regards sur l’architecture du LaM : de Roland Simounet à Manuelle Gautrand et leurs influences

Par Marie Castelain

Samedi 25 mars 2023

La forme libre : Isamu Noguchi: sculpteur, architecte designer…

Par Céline Doutriaux

Samedi 10 juin 2023

La collection Jean et Geneviève Masurel : du geste privé à l’action publique (années 1940 – 1980)

Par Julie Verlaine

Samedi 17 juin 2023

Quand Derain fait danser la couleur

Par Françoise Caillet-Mangin

