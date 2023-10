Cet évènement est passé Simon, Lesage, Crépin LaM Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Simon, Lesage, Crépin LaM Villeneuve-d’Ascq, 4 octobre 2019, Villeneuve-d'Ascq. Simon, Lesage, Crépin 4 octobre 2019 – 5 janvier 2020 LaM 10€-7€ 04 OCT 2019 > 05 JAN 2020 SIMON, LESAGE, CRÉPIN : PEINTRES, SPIRITES ET GUÉRISSEURS Cette exposition vous invite à explorer l’univers et l’oeuvre des trois grandes figures de la peinture spirite : Augustin Lesage (1876-1954), Victor Simon (1903-1976) et Fleury Joseph Crépin (1875-1948), tous trois originaires du Nord de la France. Mineur de fond, plombier ou cafetier au moment où des voix leur commandent de peindre, ils vont, sous la conduite de l’au-delà, changer le cours de leur vie… Commissariat : Savine Faupine et Christophe Boulanger. 10€-7€ MAR>DIM-10H>18H LaM 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

