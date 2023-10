Cet évènement est passé Les Muses Insoumises Delphine Seyrig LaM Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Les Muses Insoumises Delphine Seyrig LaM Villeneuve-d’Ascq, 5 juillet 2019, Villeneuve-d'Ascq. Les Muses Insoumises Delphine Seyrig 5 juillet – 22 septembre 2019 LaM De 5€ à 7€ En coproduction avec le musée Reina Sofia de Madrid et en collaboration avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Paris, le musée vous propose cet été une exposition autour de l’actrice, vidéaste et féministe Delphine Seyrig (1932-1990). Connue pour ses rôles au cinéma, en particulier dans les films de Chantal Akerman, d’Alain Resnais et de Marguerite Duras, Delphine Seyrig n’en reste pas moins une femme d’engagements, tant politiques qu’artistiques, dont la trajectoire croise notamment l’histoire du cinéma, de la vidéo et du féminisme. Ses multiples activités durant les années 1960-1980, notamment au sein du collectif “Les Insoumuses” avec Carole Roussopoulos et Ioana Wieder, traitent des questions qui agitent la société française, comme le droit à l’avortement ou l’égalité homme / femme. Autant de questionnements qui, aujourd’hui encore, trouvent une actualité renouvelée. Commissariat : Nataša Petrešin-Bachelez, commissaire indépendante et critique d’art Giovanna Zapperi, historienne de l’art et professeure à l’Université de Tours Commissariat général : Sébastien Delot, directeur-conservateur du LaM LaM 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee-lam.fnacspectacles.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

