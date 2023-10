Alberto Giacometti, Une aventure moderne LaM Villeneuve-d’Ascq, 30 avril 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Alberto Giacometti, Une aventure moderne 30 avril – 11 juin 2019 LaM Plein : 11 € / Réduit : 8 €

Inscrites dans l’imaginaire collectif, les sculptures d’Alberto Giacometti, longilignes et fragiles, forment des silhouettes d’hommes et de femmes immobiles ou saisis en mouvement.

Réunis au sein de l’exposition, plus de 150 chefs-d’œuvre vous dévoilent le parcours sans équivalent de l’un des artistes modernes les plus mythiques.

Les vendredis soirs, les week-ends et les jours fériés, pour un accès au musée plus confortable, une navette vous emmène de la Place Rihour (Lille) au LaM, au tarif unique de 5 € l’aller-retour (billets en vente aux guichets de l’Office de Tourisme et sur www.lilletourism.fr)

Pendant les vacances scolaires de la zone B, les jours fériés, les lundis et les dimanches, l’exposition est visible de 10 h à 18 h (hors 1er mai : fermé) et à partir de 11 h les autres jours de la semaine (mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi)

