Visite – atelier reliure LaM – Musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut Villeneuve-d’Ascq, 21 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite – atelier reliure Samedi 21 octobre, 10h00 LaM – Musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut Sur inscription. Tarif : 25 euros.

À l’occasion d’une visite-atelier consacrée à la reliure, la bibliothèque Dominique Bozo vous invite à explorer son fonds précieux pour y découvrir, entre autres, de remarquables reliures d’art crées par Monique Mathieu et exécutées par les relieurs Claude Ribal, Jean Lipinski ou encore Martine Mélin. Ces ouvrages illustrent la grande diversité de cet artisanat d’art qui joue sur les matières, les coloris, les formes et les techniques pour créer des décors uniques.

Après la présentation de livres illustrés et livres d’artistes, les participants expérimenteront différentes techniques de reliures cousues.

LaM – Musée d'Art moderne, d'Art contemporain et d'Art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

A toute épreuve / Paul Eluard ; 80 gravures sur bois de Joan Miro. Genève : Gérald Cramer, 1958 © N. Dewitte / LaM