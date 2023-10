Cet évènement est passé Ateliers sérigraphie LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Ateliers sérigraphie LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d’Ascq, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ateliers sérigraphie Samedi 13 mai, 14h00 LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut À l’occasion de la Nuit des musées, initiez-vous à la sérigraphie, la technique d’impression directe ! LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 19 68 51 http://www.musee-lam.fr http://www.facebook.com/musee.lam;https://twitter.com/lammusee Le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, a ouvert ses portes au public le 25 septembre 2010. Au cœur d’un parc de sculptures exceptionnel, ses deux très belles architectures abritent trois collections prestigieuses des XXe et XXIe siècles dont un ensemble unique d’art brut. Outre ses collections permanentes, le musée propose également des expositions temporaires d’envergure internationale, ainsi que des expositions dossiers. Au carrefour de Londres, Paris et Bruxelles, le LaM : un lieu magique à découvrir ! Par la route : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. En transports en commun : métro ligne 1, station Pont de Bois + bus L6 direction Contrescarpe ou bus ligne 32 direction Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt LaM ou métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 direction Contrescarpe, arrêt LaM. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

