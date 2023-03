l’AM du Cuir Atelier de Maroquinerie l’AM du Cuir Saint-Étienne-des-Sorts Catégories d’Évènement: Gard

l’AM du Cuir Atelier de Maroquinerie l’AM du Cuir, 27 mars 2023, Saint-Étienne-des-Sorts. l’AM du Cuir Atelier de Maroquinerie 27 mars – 2 avril l’AM du Cuir A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous ouvrons notre atelier à tous afin de présenter notre métier de maroquinier.

Nous présenterons les différentes machines utilisées pour la confection de nos articles en cuir : machines à coudre – pareuse – presse – marqueuse à chaud… ainsi que les outils mains

Exposition de nos différentes créations : Sacs, Saccoches, Petites Maroquineries, Ceintures.

En direct : Atelier de présentation des étapes de la fabrication au travers de création d’articles. l’AM du Cuir 58 Rue des Figuiers 30200 ST ETIENNE DES SORTS Saint-Étienne-des-Sorts 30200 58 Rue des Figuiers Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 97 53 49 »}, {« type »: « email », « value »: « lamducuir@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lamducuir.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 l’AM du Cuir Cuir l’AM du Cuir

