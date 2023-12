La nuit de la démocratioe et des territoires L’Alzire Jarnages, 1 décembre 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Tiers- lieux, tiers-espaces… on refait le monde!

Entretien vidéo avec Geneviève Fontaine, échanges et discussions apprenantes, ouvert à tous-tes.

18h – 19h: accueil et visionnage : présentation de la soirée et visionnage de l’entretien vidéo réalisé par Les Localos.

19h – 20h30 : ateliers : en présentiel ou en visio ateliers » apprenants » à partir de l’entretien. Echanges guidés par des questions menant à l’écriture d’une synthèse collective..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

L’Alzire

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Third places, third spaces… we’re remaking the world!

Video interview with Geneviève Fontaine, learning exchanges and discussions, open to all.

6pm – 7pm: welcome and screening: presentation of the evening and screening of the video interview produced by Les Localos.

7pm – 8:30pm: workshops: face-to-face or videoconference « learning » workshops based on the interview. Discussions guided by questions leading to the writing of a collective summary.

Terceros lugares, terceros espacios… ¡rehacemos el mundo!

Vídeo-entrevista con Geneviève Fontaine, intercambios pedagógicos y debates abiertos a todos.

18.00 – 19.00 h: Bienvenida y proyección: presentación de la velada y proyección de la entrevista en vídeo realizada por Les Localos.

19.00 – 20.30 h: talleres: cara a cara o por vídeo, talleres de « aprendizaje » basados en la entrevista. Debates guiados por preguntas que desembocan en la redacción de una síntesis colectiva.

Tiers- lieux, tiers-espaces… wir machen die Welt neu!

Videointerview mit Geneviève Fontaine, Austausch und lernende Diskussionen, offen für alle.

18h – 19h: Begrüßung und Vorführung: Vorstellung des Abends und Vorführung des von Les Localos geführten Videointerviews.

19:00 – 20:30 Uhr: Workshops: Präsenz- oder Video-Workshops für Lernende auf der Grundlage des Interviews. Durch Fragen geleiteter Austausch, der zum Schreiben einer kollektiven Zusammenfassung führt.

