Offlanges Jura Offlanges “Tut…..tut………..tut…tut” Vous entendez ce chant fluté qui résonne au cœur de la nuit noire ? C’est peut-être l’Alyte accoucheur qui appelle sa femelle !

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, nous vous proposons de participer à la recherche de ce petit crapaud lors de deux soirées d’inventaires, au cœur du site Natura 2000 du massif de la Serre !

La dernière mention de ce petit crapaud sur le massif remonte à 1988 !

Il donc grand temps de partir à sa recherche !!!!

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ??? Rendez-vous les :

MARDIS 26 AVRIL et 10 MAI, en soirée Attention ! Cette année les inscriptions se font directement auprès du service environnement du Grand Dole :

03.70.58.40.10 / environnement@grand-dole.fr Offlanges

