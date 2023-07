Conte ta campagne ! théâtre musical l’Alvéole, Dirac Dirac, 21 juillet 2023, Dirac.

Conte ta campagne ! théâtre musical 21 juillet – 23 août l’Alvéole, Dirac ateliers sur inscription

Le collectif Nash s’installe à l’Alvéole à Dirac, au centre de loisrs de Villebois-Lavalette, à Bouëx puis enfin à l’Eschalou à Garat, pour, à chaque fois, des ateliers de musique recyclée et de théâtre, pour les enfants à partir de 6 ans, et la représentation de son spectacle de théâtre musical, la Gourmandise dans les joues :

PROGRAMME

· atelier de fabrication d’instruments à partir d’éléments naturels et recyclés, avec Mylène Gonfalone de la Fabrik Ecolozic

· atelier théâtre avec Camille Hoinard ou Laura Lascourrèges, (artistes de la Gourmandise dans les joues) : création de petits contes musicaux avec les instruments fabriqués la veille sur le thème « Conte ta campagne ! »

· La gourmandise dans les joues, conte musical à partir de 6 ans, 50min (dans lequel Laura utilise les instruments de Mylène) : « Pastel rentre de l’école et découvre… Que son framboisier André, tant aimé, à disparu ! C’est son seul vrai ami, et Pastel est comme dévasté. Commence donc une enquête tout autour de la maison, jusqu’à la forêt voisine où il se passe des choses bien étranges… De Billy la fourmi à la drôle de Chalamandre, Pastel va rencontrer une multitude d’autres habitant·es de son quartier.. Et peut-être réussir enfin à retrouver son cher framboisier ? »

PLANNING

· l’Alvéole (Dirac) : 21 juillet puis 1 août

· Centre de loisirs de Villebois-Lavalette : 27 et 28 juillet

· Bouëx : 17 et 18 août

· l’Eschalou (Garat) : 22 et 23 août

l’Alvéole, Dirac 607 route du stade, 16410 Dirac Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0689991946 »}, {« type »: « email », « value »: « collectifnash@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:30:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00

2023-08-23T15:00:00+02:00 – 2023-08-23T22:00:00+02:00

© collectif Nash