Marché de Producteurs de Pays Place Saint-Jean, 14 août 2023, Laluque.

Venez assister au Marché de Producteurs de Pays de Laluque.

Au programme, produits locaux, animations festive et musicale toute la soirée..

Place Saint-Jean

Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to attend the Market of Producers of Country of Laluque.

On the program, local products, festive and musical animations all evening.

Venga al Marché de Producteurs de Pays de Laluque.

En el programa, productos locales, animación festiva y musical durante toda la velada.

Besuchen Sie den Bauernmarkt in Laluque.

Auf dem Programm stehen lokale Produkte sowie festliche und musikalische Unterhaltung den ganzen Abend über.

