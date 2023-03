Exposition Métiers d’Art à l’Alto (Creusot 71) L’Alto Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Exposition Métiers d’Art à l’Alto (Creusot 71) L’Alto, 31 mars 2023, Le Creusot. Exposition Métiers d’Art à l’Alto (Creusot 71) 31 mars – 2 avril L’Alto Exposition collective de 40 professionnels des métiers d’art (sculpteurs, ébénistes, maitres-verriers, tapissiers d’ameublement, céramistes, bijoutiers, maroquiniers, couturiers…) pour présenter leurs réalisations.

De nombreuses démonstrations sont prévues : forge, création de vitrail, marquetterie de paille, dentelle au fuseau, garniture de tabouret…

Le lycée Bonaparte d’Autun viendra également présenter ses formations aux métiers de la tapisserie d’ameublement, de l’ébénisterie et de la restauration de meubles anciens.

Les scolaires, de la primaire au lycée, sont les bienvenus le vendredi.

