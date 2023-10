De la graine à l’assiette L’alternative urbaine Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

D’une friche industrielle au jardin partagé, il n’y a qu’un pas… et beaucoup de travail !

Plongez dans cette nouvelle balade thématique avec notre éclaireuse urbaine Fabienne pour découvrir et mieux comprendre les initiatives citoyennes liées à la végétalisation des rues, les lieux d’alimentation solidaires et les jardins partagés dans les quartiers sud de Bordeaux.

De Belcier à la place Dormoy, de la graine à l’assiette, nous verrons qu’il n’y a sans doute rien de plus collectif que de se rapprocher de la nature… en ville !

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

L'alternative urbaine 15 rue Causserouge bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00

L’alternative urbaine Bordeaux