L’alternative Toucouleurs – Rencontres Toucouleurs #22

**✺ Vendredi 17 septembre**, Toucouleurs prend place sur la scène du Metronum avec un plateau musiques du monde, mettant en lumière les femmes ! Au programme : le groupe féminin pétillant et explosif O’SISTERS, le groupe mystique et audacieux N3RDISTAN et le duo dynamique BASA. **✺Samedi 18 septembre**, nous investissons la place des Faons, au coeur du quartier des Izards. L’esprit Toucouleurs, grâce aux dynamiques collectives qui habitent cette initiative culturelle, sera plus que jamais présent lors de cette escale. Les acteurs culturels et sociaux, entourés des habitant.e.s et des jeunes, largement investi.e.s dans l’organisation de l’événement, préparent une programmation éclectique, festive, inspirante et engagée : un espace sportif ; de la danse ; un espace jeux ; des ateliers de pratique artistique et culturelle ; un espace exposition, clips & reportages ; des spectacles…

✺Vendredi : 15€ / 12€ Billetterie en ligne > https://toucouleurs.festik.net/ ¤¤ ✺Samedi : Gratuit

Le Metronum 2 Rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T23:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00