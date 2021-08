Paris Ressourcerie L'Alternative île de France, Paris L’Alternative fête ses 3 ans ! Ressourcerie L’Alternative Paris Catégories d’évènement: île de France

L’Alternative fête ses 3 ans ! Ressourcerie L’Alternative, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

Le samedi 18 septembre 2020, la ressourcerie L’Alternative vous invite à fêter son troisième anniversaire et vous offre, pour l’occasion, un voyage dans les années 1970 ! Une grande journée de sensibilisation aux activités quotidiennes de L’Alternative dans un cadre festif et convivial et dans le respect des consignes sanitaires. Venez déguisés sur le thème des années 70 et participer au grand défilé à 17h ! Au programme De 11h à 19h30 /// VENTE AU KILO Sur TOUS les vêtements de la boutique (femme, homme & enfant) 1 kilo de vêtements = 10 € + 1 bonne action De 11h30 à 17h /// Atelier collectif – le char des 3 ans de L’Alternative Sans inscription, accessible en continu, 5 participants maximum à la fois, gratuit – tout public À 12h, 14h, 16h et 18h /// Visite hallucinée de la ressourcerie Sans inscription, 6 participants maximum à la fois – tout public De 14h à 17h /// Ateliers DIY Macramé, teinture Shibori, customisation de tee-shirt, création d’accessoires pour cheveux… Sans inscription, accessibles en continu, 5 participants maximum à la fois, prix libre et conscient. 17h30 /// GRAND DÉFILÉ Déambulation en musique et défilé ouvert à tous en mode seventies ! La boutique et le comptoir de collecte sont ouverts aux horaires habituels. On vous attend nombreux ! Événements -> Fête / Parade Ressourcerie L’Alternative 13 rue Léopold Bellan Paris 75002

