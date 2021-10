Roubaix L'Alternateur Nord, Roubaix L’Alternateur L’Alternateur Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre à L'Alternateur

Adré, Aket Kubik, Atelier SZNZ, Christine Berchadsky, Deco AMZ , Guylène Galantine, Galerie 1901, Benjamin Kluk, Chloé Kowalka, Jeanne Lucas, Max Le Con, Beatrice Meunier-Dery, M. Koeur, Mr Voul, Müll, Nabuko Longboard, Nikonografik, Nico Peintos, Ouroboros, Reno, Resco, Julie Seyd, Evin Tison, Youfie, _Oiseaux de Nuit_ (broderies, céramiques, collages, dessins, illustrations, installations, peintures, photographies, street art, vidéos)

Gratuit

ateliers d’artistes L’Alternateur 6 rue de l’Hôtel de Ville, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00

