Rennes Faculté de droit et science politique Ille-et-Vilaine, Rennes L’alternance en droit, c’est possible ! Faculté de droit et science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’alternance en droit, c’est possible ! Faculté de droit et science politique, 22 février 2022, Rennes. L’alternance en droit, c’est possible !

Faculté de droit et science politique, le mardi 22 février 2022 à 09:00

**L’alternance permet d’être à la fois étudiant et salarié. Elle confère une solide expérience sur le terrain, facilitant l’insertion professionnelle. L’alternance est l’adéquation parfaite entre formation universitaire et formation professionnelle.** En droit, à l’Université de Rennes 1, ce dispositif est proposé sur les formations suivantes : * Master mention Droit privé, parcours Droit du numérique * Master mention Droit public, parcours Conseil et contentieux des personnes publiques * Master mention Droit social, parcours Droit du travail et de la protection sociale **Les différents types de contrat, les entreprises d’accueil, les aides et modalités de candidature : on vous explique tout ! Venez nous rencontrer dans le hall de la faculté et échangeons sur votre projet.**

Entrée libre

Venez échanger avec nous sur votre projet d’orientation ou tout simplement pour en savoir sur l’alternance à l’université Faculté de droit et science politique 9 rue Jean macé, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et science politique Adresse 9 rue Jean macé, Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et science politique Rennes