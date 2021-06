Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris L’alter-Monde de Sandrine Deumier et Myriam Bleau Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Œuvre coproduite en résidence au Planétarium Cité des sciences et de l’industrie, avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, L’alter-Monde est l’évocation d’un jardin cybernétique. Ce projet tente de développer un imaginaire reflétant une symbiose entre l’être humain et un état de nature retrouvée. Les thématiques principales abordées sont les figures du cyborg (humain qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques), les mutations bio-technologiques et les questionnements sur une sortie possible de l’Anthropocène.

Séances 20h30, 22h30 et 23h30

