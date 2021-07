Sainte-Lucie-de-Tallano Couvent Corse-du-Sud, Sainte-Lucie-de-Tallano L’Alta Rocca et nous, cultivons le territoire Couvent Sainte-Lucie-de-Tallano Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

**Table ronde « L’Alta Rocca et nous, cultivons le territoire »** Invités : – Michèle Barbé architecte, Présidente de la Maison de l’architecture de Corse. Elle présentera les travaux menés lors de la résidence d’architecte qui s’est déroulée dans l’Alta Rocca. – Alexandre de Lanfranchi, Maire de Levie. – Sylvie Melchiori, Co-présidente d’AltaLeghje – Jessica Charrier, responsable de la gestion des espaces naturels pour la communauté des communes de l’Alta Rocca et animatrice du site Natura 2000. – Barbara Morandini, Professeure au Campus AgriCorsica à Sartène **Présentation du livre de conte « Une idée de génie – Levie en 2040»** co-réalisé par la Maison de l’Architecture de Corse et Altaleghje à partir des ateliers menés avec des enfants lors de la résidence d’architecte **Diffusion du livret dépliant « Et si demain… »** L’Alta Rocca en 2030. Esquisses prospectives imaginées avec les habitants lors de la résidence d’architecte. produit par la Maison de l’Architecture. Table ronde et présentation d’un livre de conte Couvent Sainte Lucie de Tallano Sainte-Lucie-de-Tallano Corse-du-Sud

