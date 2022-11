L’Alsace fête Noël à la gare de l’Est Gare de l’Est Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Alsace fête Noël à la gare de l’Est Gare de l’Est, 11 décembre 2022, Paris. Du dimanche 11 décembre 2022 au lundi 12 décembre 2022 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h00 à 19h30

. gratuit

Le meilleur des produits du terroir alsacien au Marché de Noël à la Gare de l’Est du 30 novembre au 16 décembre. Toutes les spécialités gourmandes typiquement alsaciennes sont à Paris pour le plus grand plaisir de tous : petits gâteaux et pains d’épices, foie gras et charcuteries, pâtes fraîches, confitures, vins, crémants et eaux de vie… Venez découvrir et déguster de délicieux produits confectionnés avec passion, dans le respect des traditions de Noël. Rendez-vous sur le Parvis de la Gare de l’Est (côté rue d’Alsace ) Seront présents à Paris pour cette 40e édition : Domaine Jean Becker (Zellenberg)

Domaine Materne Haegelin et filles (Orschwihr)

Christlesgut (Breitenbach)

Foies gras Muller-Weber

Pain d’Epices Fortwenger (Gertwiller)

Jardins d’Alsace (Algolsheim)

Pâtes fraîches Tante Germaine (Lampertheim)

Domaine Stentz Buecher (Wettolsheim)

Maison Geismar – Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Epicerie (Turckheim)

Distillerie Meyer (Saint-Pierre-Bois)

Décorations de Noël – Cie Alsacienne de Promotion (Orschwiller)

Patisserie Oster (Barr)

Bredele de Noël, Kougelhopfs – Geismar Dischinger Gare de l’Est Parvis de la gare de l’Est 75010 Paris Contact :

Illustration officielle événement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Gare de l'Est Adresse Parvis de la gare de l'Est Ville Paris lieuville Gare de l'Est Paris Departement Paris

Gare de l'Est Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Alsace fête Noël à la gare de l’Est Gare de l’Est 2022-12-11 was last modified: by L’Alsace fête Noël à la gare de l’Est Gare de l’Est Gare de l'Est 11 décembre 2022 Gare de l'Est Paris Paris

Paris Paris