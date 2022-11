La Chica L’alpilium Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Il y a du sacré dans la voix de La Chica ! En seulement deux albums, l’auteur interprète franco-vénézuélienne a réussi à imposer son style sur la scène musicale française. D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique latine, terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville, terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes.

C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques.

Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. Il faut la voir se préparer avant de sortir un son, le dos droit, les épaules écartées la tête qui s’étire vers le haut, le menton rentré sur la poitrine, les yeux à demi clos, et soudain, la vibration jaillit, sereine, magique, apaisante. « Un passionnant collage de sons et d’influences » France inter

« Un album magnifique » Madame Figaro

Programmation partagée avec le soutien des Suds à Arles ──────── ───────────

⏲️ Durée : 1h30

️ Plein tarif : 22€ | abonné : 15€ | groupe : 14€ | réduit : 10€

Spectacle conseillé à partir de 14 ans

Pour se restaurer, un foodtruck sera présent sur le parvis de l’Alpilium avec notre foyer aménagé pour l’occasion

